Skifahrer prallten in der Wildschönau zusammen: Mann stürzte in den steilen Wald ab

Nach dem Zusammenstoß rutschten beide Skifahrer über den Pistenrand. Einer konnte sich festhalten, der zweite stürzte ab.

Wildschönau – Am Freitagvormittag fuhren zwei Skifahrer im Skigebiet Skijuwel Wildschönau/Alpbachtal auf einer roten Piste talwärts. Kurz vor der Talstation der Gipfelbahn stießen die beiden zusammen und rutschten über den Pistenrand hinaus.

Während sich einer der Männer an der Pistenkante festhalten konnte, stürzte der andere in den steilen Wald ab. Er wurde von der Pistenrettung geborgen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Der Mann, der sich halten konnte, erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. (TT.com)