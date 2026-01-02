Hirsch mit abgetrenntem Kopf lag neben Kühtaier Straße in Ochsengarten

Ochsengarten, Haiming – Ein Wilderer geht offenbar im Tiroler Oberland um. Am Freitag wurde nämlich auf der Kühtaierstraße in Ochsengarten (Gemeindegebiet Haiming) ein makabrer Fund gemacht: ein Hirsch mit abgetrenntem Haupt lag neben der Fahrbahn. Bisherigen Erhebungen zufolge dürfte das Tier aber nicht an der Fundstelle erlegt worden, sondern lediglich dort entsorgt worden sein. Es entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe.