Polizei sucht Zeugen
Hirsch mit abgetrenntem Kopf neben Straße in Ochsengarten entdeckt
Der Hirschkadaver lag in der Böschung neben der Fahrbahn.
© Polizei Oetz
Ochsengarten, Haiming – Ein Wilderer geht offenbar im Tiroler Oberland um. Am Freitag wurde nämlich auf der Kühtaierstraße in Ochsengarten (Gemeindegebiet Haiming) ein schauriger Fund gemacht: Ein Hirsch mit abgetrenntem Haupt lag neben der Fahrbahn. Bisherigen Erhebungen zufolge dürfte das Tier aber nicht an der Fundstelle erlegt sondern lediglich dort entsorgt worden sein. Es entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe.
Bild des Fundorts auf Höhe Straßenkilometers 12,2 auf der Kühtaier Straße.
© Polizei Oetz
Die Polizei ermittelt wegen Eingriffs in fremdes Jagd- und Fischereirecht und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Oetz unter der Nummer 059133/7106. (TT.com)