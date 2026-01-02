Leere Regale
Vogelgrippe und hohe Nachfrage setzen Eier-Markt zu: „Seit Monaten reduziertes Angebot“
Inhaber und Firmengründer Rudolf Hörmann hat einen guten Überblick über den Eier-Markt, der nicht erst seit den Feiertagen angespannt ist.
© Hörmann
Nicht jeder Kunde, der in den vergangenen Tagen Eier kaufen wollte, bekam auch welche. Bei Tirols größtem Eier-Händler in Stams sind die Probleme der Branche bekannt. Und die aktuellen Engpässe liegen nicht nur an der ungünstigen Feiertagskonstellation und der Vogelgrippe.