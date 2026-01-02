Lawine in Norditalien erfasste mindestens vier Skitourengeher: Eine Tote, drei Verletzte

Rom – Eine große Lawine hat sich am Freitag in der Gemeinde Acceglio in den Alpen der norditalienischen Region Piemont auf einer Höhe von 2.300 Metern gelöst. Mindestens vier Tourengeher wurden von der Schneemasse erfasst, wie italienische Medien berichteten. Eine 50-jährige Deutsche kam ums Leben, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt geborgen. Eine weitere Person kam mit leichten Verletzungen ins Spital. Drei Hubschrauber waren im Einsatz.

Unter den drei Verletzten befindet sich der Ehemann der Toten. Er wurde mit schwerer Unterkühlung geborgen, medizinisch versorgt und anschließend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.