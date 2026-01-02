Zahlten „Kaution“: Drei junge Männer fielen auf Mietbetrug in Innsbruck herein

Innsbruck – Drei junge Männer im Alter von 19, 20 und 24 Jahren fielen auf ein gefälschtes Wohnungsinserat in Innsbruck herein und verloren dabei mehrere tausend Euro. Wie die Polizei am Freitagabend berichtet, hatte eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen dem 14. November 2025 und dem 2. Jänner 2026 zwei Österreicher, 19 und 20 Jahre alt, sowie einen 24-jährigen Afghanen mit dem Fake-Inserat über den Tisch gezogen.

Alle drei Opfer waren unabhängig voneinander auf Wohnungssuche in Innsbruck gewesen und hatten dabei dasselbe Inserat im Netz entdeckt – welches sich im Nachhinein als Betrug erwies.

Die Täterschaft ging dabei besonders perfide vor: Nach der vereinbarten Besichtigung wurde von den drei Interessenten Kaution und Miete verlangt, womit ein mittlerer vierstelliger Betrag auf dem Konto der Betrüger landete. Der Schwindel flog erst auf, als die drei jungen Männer unerwartet zur selben Zeit vor der Wohnung auftauchten, wo sie ihre Schlüssel zur Wohnung erhalten sollte. Alle drei hatten unwissend denselben Mietvertrag unterschrieben. Der angebliche Vermieter tauchte nicht auf und war auch anschließend nicht mehr erreichbar. (TT.com)