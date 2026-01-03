Zwei Tote bei starkem Erdbeben in Mexiko

Ein schweres Erdbeben hat am Freitag Mexiko erschüttert. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben. Ein 60-Jähriger starb nach Behördenangaben, als er bei der Evakuierung seiner Wohnung stürzte. Eine Frau kam ums Leben, als ihr Haus über ihr zusammenbrach. Viele Menschen rannten in Panik ins Freie, zahlreiche Gebäude wurden evakuiert. Präsidentin Claudia Sheinbaum musste wegen des Erdstoßes am Freitagmorgen eine Pressekonferenz abbrechen und den Präsidentenpalast verlassen.

Das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,5 lag nach Angaben der Erdbebenwarte etwa 400 Kilometer von der Hauptstadt Mexiko-Stadt entfernt nahe San Marcos im südlichen Bundesstaat Guerrero.