18-Jähriger nach Absturz in „Mühltobel“ in St. Anton per Seilwinde gerettet

St. Anton am Arlberg – Ein 18-Jähriger ist am Freitagabend in St. Anton am Arlberg aus bisher ungeklärter Ursache in das „Mühltobel“ gestürzt. Der junge Österreicher konnte im Bereich des unteren Mooserwegs gegen 19.30 Uhr mittels Lichtzeichen seines Handys auf sich aufmerksam machen.

Die Bergrettung St. Anton am Arlberg musste über sehr steiles Gelände absteigen, um zum Verunfallten zu gelangen. Die Einsatzkräfte sicherten sich mit Seilen und stiegen mit Steigeisen rund 60 Meter zur Unfallstelle ab. Die Bergung war schließlich nur mit der Seilwinde des Rettungshubschraubers RK2 möglich.