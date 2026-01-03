Drei Verletzte bei Unfall in Pill: Auto prallte gegen Hausmauer und Leitplanke

Pill – In Pill wurden in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall drei junge Menschen verletzt. Ein 20-jähriger Autofahrer war gegen 1.30 Uhr mit drei weiteren Insassen auf der Tiroler Straße (B171) in Richtung Osten unterwegs.

Laut Polizei verlor der Lenker auf der vermutlich schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw. Das Auto prallte daraufhin gegen eine Hausmauer, wodurch die Beifahrertür aufgerissen wurde. Anschließend drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und krachte in die Leitschiene am linken Fahrbahnrand.