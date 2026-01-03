Drei Verletzte bei Unfall in Pill: Auto prallte gegen Hausmauer und Leitplanke
Pill – In Pill wurden in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall drei junge Menschen verletzt. Ein 20-jähriger Autofahrer war gegen 1.30 Uhr mit drei weiteren Insassen auf der Tiroler Straße (B171) in Richtung Osten unterwegs.
Laut Polizei verlor der Lenker auf der vermutlich schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw. Das Auto prallte daraufhin gegen eine Hausmauer, wodurch die Beifahrertür aufgerissen wurde. Anschließend drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und krachte in die Leitschiene am linken Fahrbahnrand.
Die drei Mitfahrer – ein 20-Jähriger, eine 20-Jährige und eine 16-Jährige – wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. (TT.com)