Trump bestätigt Angriff auf Venezuela, Staatschef Maduro „gefangen genommen“

Die venezolanische Hauptstadt Caracas wurde in der Nacht auf Samstag von mehreren Explosionen erschüttert. US-Präsident Donald Trump bestätigte, einen Angriff angeordnet zu haben. Staatschef Nicolás Maduro rief den Ausnahmezustand aus – und wurde gefangen genommen.

Caracas – Die USA haben Venezuela angegriffen und nach eigenen Angaben Präsident Nicolas Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht. Neben Maduro sei auch dessen Ehefrau ausgeflogen worden, teilte US-Präsident Donald Trump am Samstag mit. Der Angriff gegen Venezuela und seinen Anführer sei breit angelegt gewesen und erfolgreich verlaufen. Venezuela kündigte einen „massiven“ Einsatz all seiner militärischen Mittel an.

Die venezolanische Regierung weiß derzeit nach eigenen Angaben nicht, wo sich Präsident Maduro und seine Frau aufhalten. Das teilte Vizepräsidentin Delcy Rodriguez in einer im Staatsfernsehen ausgestrahlten Audiobotschaft mit. Sie forderte „einen sofortigen Beweis“, dass die beiden noch am Leben seien.

⁠Nicolas Maduro wurde laut Trump gefangen genommen. © APA/AFP/STRINGER

Die Hauptstadt Caracas war seit etwa 2 Uhr Ortszeit (7 Uhr MEZ) von schweren Explosionen erschüttert worden. Maduro rief vor Trumps Bekanntgabe seiner Gefangennahme den nationalen Notstand aus.

Die venezolanische Regierung warf der US-Regierung einen „schweren militärischen Angriff“ vor, der sich gegen „zivile und militärische Orte in Caracas und den Bundesstaaten Miranda, Aragua sowie La Guaira rund um Caracas“ gerichtet habe. Der venezolanische Verteidigungsminister Vladimir Padrino erklärte in einer Videobotschaft, sein Land werde sich der Präsenz ausländischer Truppen widersetzen. Man sei dabei, Informationen über Tote und Verletzte zusammenzutragen.

Die Luftangriffe richteten sich Berichten zufolge vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. In venezolanischen Medien und sozialen Netzwerken waren Aufnahmen von Explosionen und Rauchsäulen in der Hauptstadt Caracas zu sehen.

Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt. Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen. Nahe dem Präsidentenpalast Miraflores waren gepanzerte Fahrzeuge der venezolanischen Sicherheitskräfte zu sehen.

📽️ Video | US-Präsident Trump ordnet Angriffe auf Venezuela an

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Pressekonferenz um 17 Uhr

Trump kündigte für 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) eine Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida an. Dann sollen Details bekanntgemacht werden.

Die venezolanische Regierung verurteilte die Militärschläge. Sie stellten eine Verletzung der UN-Charta dar, hieß es in einer Mitteilung. Ziel der USA sei es, sich die Bodenschätze – wie die großen Ölvorkommen – Venezuelas anzueignen und einen Regierungswechsel zu erzwingen. „Das wird ihnen nicht gelingen“, hieß es in der Mitteilung.

Mehr zum Thema:

CBS: Trump segnete Angriffe bereits vor Tagen ab

Einem Medienbericht zufolge hatte Trump bereits vor Tagen grünes Licht für Angriffe auf Venezuela erteilt. Militärvertreter hätten erwogen, die Attacken an Weihnachten durchzuführen, berichtete der US-Nachrichtensender CBS News unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Aufgrund der US-Luftschläge in Nigeria gegen Ziele des Islamischen Staates (IS) seien die Pläne dann allerdings verschoben worden.

CBS News zufolge gab es in den Tagen nach Weihnachten weitere Zeitfenster für Angriffe – allerdings sei das Wetter ungünstig gewesen, sodass das US-Militär auf bessere Bedingungen gewartet habe.

Warnungen Reisende

In einer Reisewarnung der USA hieß es: „Reisen Sie nicht nach Venezuela. US-Bürger in Venezuela sollten sich an Ort und Stelle in Sicherheit bringen und das Land unverzüglich verlassen, sobald dies gefahrlos möglich ist.“

In Caracas waren in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) starke Explosionen zu hören und mehrere Rauchsäulen zu sehen. © APA/AFP/UGC

Eskalation in langem Konflikt

Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war in den vergangenen Monaten eskaliert. Trump hatte wiederholt mit einem Einsatz in Venezuela gedroht. Seine Absichten legte er zwar nicht öffentlich dar. Hinter den Kulissen soll er jedoch Druck auf Maduro ausgeübt haben, das Land zu verlassen. Am Montag sagte Trump, Maduro wäre „klug“, wenn er die Macht abgeben würde.

Trump wirft Venezuela vor, die USA mit Drogen zu überschwemmen. Die USA haben ihre Militärpräsenz in der Region erheblich verstärkt und unter anderem einen Flugzeugträger, Kriegsschiffe sowie moderne Kampfjets in der Karibik stationiert. Trump hat zudem eine „Blockade“ für venezolanisches Öl angekündigt und die Sanktionen gegen das Land ausgeweitet.

Seine Regierung bombardiert seit Monaten Boote, die aus Südamerika stammen und Drogen an Bord haben sollen. Es gab bisher mehr als zwei Dutzend solcher Angriffe im Pazifik und in der Karibik, mehrere Menschen wurden getötet. Viele Staaten haben die Angriffe als außergerichtliche Tötungen verurteilt. Die Regierung von Maduro hat jegliche Verwicklung ⁠in den Drogenhandel stets bestritten.

Weltgrößte Ölreserven in Venezuela

Maduro wiederum unterstellt den USA, es auf Venezuelas riesige Ölreserven abgesehen zu haben. Das südamerikanische Land verfügt mit schätzungsweise 303 Milliarden Barrel (je 159 Liter) über die größten Ölreserven der Welt. Wegen Sanktionen, Missmanagement und fehlender Investitionen bleibt die Förderung allerdings weit hinter den Möglichkeiten zurück.