Politjahr beginnt turbulent
SPÖ warnt ÖVP: „Wir sind die einzige Garantie gegen eine FPÖ in der Landesregierung“
SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth lehnt polittaktische Spiele ab. Ebenso eine Zusammenarbeit mit der FPÖ. Für ihn ist die SPÖ die Garantie gegen die FPÖ in der Landesregierung.
© Rita Falk
Die SPÖ ist empört über den Flirt des Koalitionspartners mit FPÖ-Chef Abwerzger. Vor allem der Zeitpunkt überrascht. Parteivorsitzender Philip Wohlgemuth warnt die Volkspartei vor polittaktischen Planspielen.