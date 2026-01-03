Unfall sorgte für Fernpass-Sperre, Stau und Blockabfertigung auch im Zillertal
Breitenwang, Fügen, Kufstein – Viel Geduld müssen Autofahrerinnen und Autofahrer am Samstag auf Tirols Straßen mitbringen. Besonders am Fernpass waren am Vormittag gute Nerven gefragt. Nach einem Verkehrsunfall und einem Feuerwehreinsatz in der Früh war die Strecke zwischen Reutte Süd und Reutte Nord kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt, was für Stau sorgte. Was sich bei dem Unfall zugetragen hat, ist noch unbekannt. Zwar fließt der Verkehr mittlerweile wieder, allerdings nur stockend.
Laut ÖAMTC ist das Verkehrsaufkommen zwischen Nassereith Süd und dem Grenztunnel Füssen generell sehr dicht mit zunehmender Tendenz – es ist also weiterhin mit massiven Verzögerungen zu rechnen.
Viel los auch im Zillertal
Auch auf den Straßen im Zillertal war am Samstag wieder Geduld gefragt. Talauswärts ging es ab Fügen nur äußerst zähflüssig voran. Laut ÖAMTC wird der Verkehr noch bis 12.30 Uhr blockabgefertigt. Auch taleinwärts sollte man wegen des dichten Verkehrsaufkommens mehr Zeit einplanen.
Der Urlauberschichtwechsel ist auch am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden zu sehen: Bei der Ausreise nach Deutschland ist Geduld gefragt, schon zwischen Kufstein Süd und dem Grenzübergang stockt der Verkehr. Auf Höhe der Grenze ist von sechs Kilometern Stau und einem Zeitverlust von bis zu 30 Minuten die Rede. In der Gegenrichtung sieht es nicht besser aus: Auf der Strecke zwischen Kieferselden und Jenbach sollte man einen Zeitverlust von 48 Minuten einplanen. (TT.com)