Unfall sorgte für Fernpass-Sperre, Stau und Blockabfertigung auch im Zillertal

Breitenwang, Fügen, Kufstein – Viel Geduld müssen Autofahrerinnen und Autofahrer am Samstag auf Tirols Straßen mitbringen. Besonders am Fernpass waren am Vormittag gute Nerven gefragt. Nach einem Verkehrsunfall und einem Feuerwehreinsatz in der Früh war die Strecke zwischen Reutte Süd und Reutte Nord kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt, was für Stau sorgte. Was sich bei dem Unfall zugetragen hat, ist noch unbekannt. Zwar fließt der Verkehr mittlerweile wieder, allerdings nur stockend.

Feuerwehrleute begutachten die Unfallstelle. © Land Tirol

Laut ÖAMTC ist das Verkehrsaufkommen zwischen Nassereith Süd und dem Grenztunnel Füssen generell sehr dicht mit zunehmender Tendenz – es ist also weiterhin mit massiven Verzögerungen zu rechnen.

Viel los auch im Zillertal

Auch auf den Straßen im Zillertal war am Samstag wieder Geduld gefragt. Talauswärts ging es ab Fügen nur äußerst zähflüssig voran. Laut ÖAMTC wird der Verkehr noch bis 12.30 Uhr blockabgefertigt. Auch taleinwärts sollte man wegen des dichten Verkehrsaufkommens mehr Zeit einplanen.

Blick auf die B169 Zillertalstraße bei Fügen in Blickrichtung Schlitters. © Land Tirol