Kitzbühel drehte Rückstand gegen Bregenzerwald und feierte Sieg im Penaltyschießen

0:2 und 1:3 lag der EC Kitzbühel am Freitagabend in der Alps Hockey League gegen Bregenzerwald zurück. Dann drehten die stark ersatzgeschwächten Gamsstädter allerdings auf. Und für die Aufholjagd war vor allem ein Legionär zuständig: Der slowenische Nationalspieler Mai Crnkic brachte die Hausherren vor über 1000 Zuschauer mit einem Doppelpack zum 3:3-Ausgleich.

Und Crnkic war es dann auch, der im Penaltyschießen den entscheidenden Versuch zum 4:3-Heimsieg verwertete. „Ich fühle mich gerade richtig gut. Man hat heute gesehen, welche Energie wir aufs Eis gebracht haben, obwohl knapp 15 Spieler ausgefallen sind. Wir sind in das Spiel zurückgekommen und haben es irgendwie geschafft, es zu gewinnen. Es ist unglaublich. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt“, strahlte der Matchwinner.