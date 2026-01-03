- Überblick
Zwei Disqualifikationen
Skisprung-Cheftrainer Widhölzl ist irritiert über Zajic-Reaktion: „Was soll das?“
ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl äußerte sich deutlich zur Roten Karte des slowenischen Skispringers Timi Zajc.
© APA/Hochmuth, imago/Newspix
