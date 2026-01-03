„Nichts Persönliches!“
Aufforderung zu Rücktritt lässt Chef des Tourismusverbandes Zugspitz Arena kalt
Nur weil er Biberwiers Bürgermeister bei der Staatsanwaltschaft mitangezeigt hat und diese die Ermittlungen einstellte, will Theo Zoller, Chef des Tourismusverbandes Zugspitz Arena, nicht zurücktreten
© Verband der Tiroler Tourismusverbände/Franz Oss
Nachdem die Staatsanwaltschaft nicht weiter gegen den Biberwierer Bürgermeister ermittelt, fordert der damit Entlastete den Rücktritt des Anzeigers. Theo Zoller denkt nicht daran: „Ich würde wieder so handeln.“