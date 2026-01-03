Heizungsanlage fing Feuer
Technischer Defekt löste Brand in Nauderer Wohnhaus aus
Nauders – Am frühen Samstagmorgen kam es in einem Wohnhaus in Nauders zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 6 Uhr war in einer Hackschnitzelanlage ein Glimmbrand ausgebrochen. Laut Polizei dürfte ein technischer Defekt an der Förderschnecke den Brandherd ausgelöst haben.
Die Freiwillige Feuerwehr Nauders konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und so eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. An dem Wohnhaus selbst entstand kein Schaden, lediglich Teile der Heizungsanlage wurden beschädigt. (TT.com)