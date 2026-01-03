Technischer Defekt löste Brand in Nauderer Wohnhaus aus

Nauders – Am frühen Samstagmorgen kam es in einem Wohnhaus in Nauders zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 6 Uhr war in einer Hackschnitzelanlage ein Glimmbrand ausgebrochen. Laut Polizei dürfte ein technischer Defekt an der Förderschnecke den Brandherd ausgelöst haben.