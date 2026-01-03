Noch bis 16. Jänner
Wie Plastikmüll zu Kunst wird: Neue Ausstellung von Klaus Weninger in Kufsteiner Galerie „dia:log“
Völlig neue Kunststücke und Werkschau in einem: In der Kufsteiner Galerie dia:log ist noch bis 16. Jänner die sehenswerte Ausstellung von Klaus Weninger zu sehen.
© Theresa Aigner
Die ausgestellten Werke waren einst Plastikmüll vom Strand – neu arrangiert sind sie Kunststücke, die zum Nachdenken, aber auch zum Schmunzeln anregen. Zu sehen ist die neue Ausstellung noch bis 16. Jänner in der Kufsteiner Stadtgalerie dia:log.