15-jährige Skifahrerin nach Kollision in Rohrberg bewusstlos

Rohrberg – Bei einem Skiunfall in einem Rohrberger Skigebiet wurden am Samstagvormittag zwei deutsche Staatsangehörige verletzt. Wie die Polizei berichtet, waren ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Friesland und eine 15-jährige Jugendliche aus dem Landkreis München unabhängig voneinander auf einer rot markierten Piste in Richtung Tal unterwegs.

Gegen 10 Uhr kam es aus bisher unbekannter Ursache zur Kollision der beiden. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verlor die 15-Jährige das Bewusstsein. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Der 33-jährige Skifahrer wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)