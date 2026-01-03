- Überblick
Messer gezogen
Streit um Zigarette in Sölden: Gast bedrohte Securitys mit einem Messer
In Sölden wurde die Polizei in den frühen Morgenstunden zu einem Streit zwischen einem 33-Jährigen und der Security gerufen. Es ging um eine Zigarette.
