Wanderer (66) im Kaisertal auf schneebedecktem Boden gestürzt und verletzt

Ebbs – Am Freitagnachmittag kam im Kaisertal in Ebbs ein 66-jähriger Wanderer zu Sturz und wurde dabei verletzt. Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin gegen 14 Uhr talwärts unterwegs, als er auf dem schneebedeckten Untergrund stürzte.

Der Sturz geschah ohne Fremdverschulden, gab der Verunfallte an. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber per Taubergung geborgen und in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Im Einsatz stand auch die Bergrettung Kufstein. (TT.com)