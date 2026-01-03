Brisante Finanzlage
Was kann sich Wattens noch leisten? Große Aufgaben und schwindende Kommunalsteuer
Rund 400 weitere Stellen werden bei Swarovski abgebaut, der verbliebene Mitarbeiterstand beträgt dann etwa 2100 – nur noch ein Drittel im Vergleich zu früheren Glanzzeiten. Das trifft die Standortgemeinde Wattens auch finanziell massiv.
Der fortschreitende Stellenabbau beim Leitbetrieb Swarovski stellt die Marktgemeinde Wattens vor gewaltige finanzielle Herausforderungen: Gegenüber früheren Jahren fehlen Millionen an Kommunalsteuer. Zugleich warten 2026 von Schulneubau bis Wasserversorgung große Aufgaben. Doch trotz Sparzwang bleibt der Bürgermeister optimistisch.