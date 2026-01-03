48-Jährige bei Kollision im Skigebiet Zettersfeld schwer verletzt, Beteiligter flüchtete

Gaimberg – Am Freitagnachmittag ereignete sich im Skigebiet Zettersfeld ein schwerer Skiunfall mit Fahrerflucht. Eine 48-jährige Skifahrerin wurde schwer verletzt, nachdem ein unbekannter Skifahrer mit ihr kollidierte und anschließend die Flucht ergriff.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr. Die Frau fuhr auf der blauen Piste Nr. 1 talwärts, als es im Kreuzungsbereich mit der blauen Piste Nr. 7 zur Kollision kam. Beim Sturz zog sich die 48-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um die Verletzte zu kümmern.

Andere Skifahrer, die den Vorfall bemerkten, leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die Frau ins Tal und von dort ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.

Der Unfall wurde erst am Samstag bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Polizeiinspektion Lienz bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zeugenaufruf