Skoda statt Luxus-Audi: Entscheidung für neues Innsbrucker Feuerwehrauto ist gefallen

Vor zweieinhalb Jahren stand ein Elektro-Audi als neues Kommandofahrzeug für die Berufsfeuerwehr auf der Wunschliste, wurde aber vom Innsbrucker Finanzausschuss als zu teuer und zu „schickimicki“ abgelehnt. Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Es wird ein deutlich günstigerer Skoda.