Zu teuer und „schickimicki“

Skoda statt Luxus-Audi: Entscheidung für neues Innsbrucker Feuerwehrauto ist gefallen

Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber (2.v.l.), Branddirektor Helmut Hager (r.), Offizier Marco Eller (l.), Offizier Manuel Schieferle (2.v.r.) und Roland Alessandri (ABL Schlosserei, M.), vor drei Wochen bei der Präsentation des neuen Einsatzleitfahrzeugs. Jetzt ist auch entschieden, welches Kommandofahrzeug Hager künftig fahren wird.
Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

Vor zweieinhalb Jahren stand ein Elektro-Audi als neues Kommandofahrzeug für die Berufsfeuerwehr auf der Wunschliste, wurde aber vom Innsbrucker Finanzausschuss als zu teuer und zu „schickimicki“ abgelehnt. Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Es wird ein deutlich günstigerer Skoda.

