Ö-Eishockey-Liga
Kundl gelang Sensation gegen Tabellenführer, Kufstein hat neuen Rekordtorschützen
Kundl-Goalie Jakub Kostelny hielt den Sensations-Sieg gegen Lustenau fest.
© EHC Kundl
Von Daniel Lenninger
