Schwere Skiunfälle auf Tirols Pisten: Snowboarder flüchtete nach Kollision in Osttirol

Am Samstag kam es auf Tirols Pisten zu zwei schweren Skiunfällen. In der Wildschönau wurde ein Mann bei einem Sturz verletzt, während in Osttirol nach einer Kollision mit Fahrerflucht nach einem Snowboarder gesucht wird.

Gegen 08.45 Uhr verlor ein 58-jähriger südafrikanischer Skifahrer auf einer roten Piste in der Wildschönau die Kontrolle über seine Skier. Er fuhr über den Pistenrand hinaus und kollidierte dort mit einem Begrenzungspfahl aus Holz. Der Mann stürzte und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit dem Akja zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Tal gebracht.

Schwerer Unfall in Matrei mit Fahrerflucht

Gegen 12.45 Uhr ereignete sich im Großglockner Resort Kals-Matrei ein weiterer schwerer Unfall. Ein 83-jähriger deutscher Skifahrer wurde auf der roten Piste Nr. 2 von einem Snowboarder erfasst. Beide kamen zu Sturz. Während der 83-Jährige schwer verletzt liegen blieb, setzte der Snowboarder seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Andere Wintersportler leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Mann wurde nach der Versorgung durch die Pistenrettung mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.