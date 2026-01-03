Schwerer Rodelunfall am Gerlosstein: 18-Jährige stürzte 15 Meter ab

Hainzenberg – Bei einem Rodelunfall wurde am Samstag am Gerlosstein eine 18-Jährige schwer verletzt. Die junge Frau war gemeinsam mit ihrer Familie unterwegs. Gegen 13.30 Uhr fuhr sie alleine auf einem Rodel talwärts. Auf einer Seehöhe von etwa 1190 Metern geriet sie über den rechten Rodelbahnrand hinaus und stürzte etwa 15 Meter in einen Wald.