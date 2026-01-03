Schwerer Rodelunfall am Gerlosstein: 18-Jährige stürzte 15 Meter ab

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus
Hainzenberg – Bei einem Rodelunfall wurde am Samstag am Gerlosstein eine 18-Jährige schwer verletzt. Die junge Frau war gemeinsam mit ihrer Familie unterwegs. Gegen 13.30 Uhr fuhr sie alleine auf einem Rodel talwärts. Auf einer Seehöhe von etwa 1190 Metern geriet sie über den rechten Rodelbahnrand hinaus und stürzte etwa 15 Meter in einen Wald.
Dabei wurde die 18-Jährige schwer verletzt. Nach Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die Frau mit dem Notarzthubschrauber per Tau geborgen und in das Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen. (TT.com)