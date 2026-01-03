Ins Krankenhaus geflogen
55-Jähriger bei Sturz von der Leiter in Längenfeld schwer verletzt
Längenfeld – Bei Aufräumarbeiten zu Hause verletzte sich am Samstagnachmittag ein 55-jähriger Mann in Längenfeld. Der Mann stieg gegen 16.30 Uhr auf eine Leiter und dürfte auf einer der obersten Sprossen ausgerutscht und rund drei Meter abgestürzt sein.
Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Nach Erstversorgung durch die Rettung wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)