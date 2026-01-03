Venezuelas von USA entmachteter Präsident Maduro in New York

Nach der Festnahme von Nicolás Maduro bei einer US-Militäroperation in seinem Land ist der entmachtete, venezolanische Präsident Medienberichten zufolge in die USA überführt worden. Mehrere Medien berichteten, dass ein Flugzeug mit Maduro und seiner Ehefrau an Bord im US-Staat New York gelandet sei. Mehrere TV-Sender zeigten dazu am Samstagabend (Ortszeit) ein Flugzeug auf einem auch militärisch genutzten Flughafen in der Nähe der Millionenstadt New York.

Aus der Maschine stiegt eine wegen der Dunkelheit und der Entfernung der Kameras eine nicht näher zu identifizierende Gruppe an Personen. In der Nacht auf Samstag hatte das US-Militär nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Venezuela angegriffen. Bei der Operation "Absolute Entschlossenheit" hatten Eliteeinheiten dann Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores gefasst und außer Landes gebracht. Trump zufolge wurden beide per Hubschrauber auf das Kriegsschiff "Iwo Jima" gebracht. Dieses habe dann Venezuela in Richtung New York verlassen. Wo Maduro und seine Ehefrau dann in ein Flugzeug stiegen, war zunächst unklar.