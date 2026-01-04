Kunasek übergibt LH-Vorsitz offiziell an Mattle

Tirol folgt auf die Steiermark: Das westliche Bundesland hat mit 1. Jänner turnusgemäß den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz inne, die Staffelübergabe von Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) an Tirols Landeschef Anton Mattle (ÖVP) erfolgt am Sonntag im Rahmen eines Festakts am Innsbrucker Landhausplatz. Im Zentrum des Tiroler Vorsitzes unter dem Motto "Bergauf für Österreich" steht naturgemäß die mit dem Bund ausgerufene "Reformpartnerschaft".

Durch diese soll bis Ende 2026 bekanntlich eine größere Verwaltungs- bzw. Föderalismusreform auf den Weg gebracht werden. Im APA-Interview Ende Dezember hatte Mattle erklärt, er wolle im ersten Halbjahr das "Zeitfenster nützen und womöglich auch erste Entscheidungen herbeiführen." Es handelt sich um den ersten LH-Vorsitz des Tiroler Landeshauptmannes, der seit Oktober 2022 im Amt ist.