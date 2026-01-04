Myanmars Junta begnadigt über 6.000 Gefangene zu Feiertag

Freiheit zum neuen Jahr: Die Militärregierung in Myanmar hat am Sonntag angekündigt, über 6.000 Inhaftierte anlässlich des 78. Jahrestags der Unabhängigkeit von Großbritannien zu begnadigen. Die Junta nannte "Mitgefühl" als Grund für die Freilassung von 6.134 Gefangenen in dem südostasiatischen Land. Unter den Begnadigten sind demnach auch 52 ausländische Staatsangehörige. Die Armee hatte 2021 wieder die Macht übernommen und damit eine kurze Periode der Demokratie beendet.

Seither wird das Land von einem Bürgerkrieg erschüttert, in dem sich verschiedene Konfliktparteien bekämpfen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind in Myanmar tausende politische Aktivisten inhaftiert. Zu nationalen Feiertagen und buddhistischen Festen werden regelmäßig Amnestien ausgesprochen.