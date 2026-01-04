Spenden für Herzkinder

Ein Skikurs in Rinn mit viel Herz und Spaß für einen guten Zweck

Vor einem Jahr gab es in Rinn zum ersten Mal den „Skikurs mit Herz“.
© Monika Schramm
Monika Schramm

Von Monika Schramm

Zum zweiten Mal schenkt eine Tiroler Skischule den Mitgliedern vom Verein Herzkinder Österreich einige unbeschwerte Stunden.

