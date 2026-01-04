Fünf Verletzte bei brutalen Schlägereien in Schwaz, Innsbruck und Telfs

Zu Polizeieinsätzen infolge von Schlägereien kam es am Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag in Schwaz, Innsbruck und Telfs. Gegen 19.30 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen wegen einer Körperverletzung in Schwaz alarmiert. Im Bereich der Tannenberggasse trafen die Beamten auf einen 27-jährigen Türken und einen 34-jährigen Österreicher, zwischen denen es aus bislang unbekannter Ursache zum Streit gekommen war.