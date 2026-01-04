Krisen schaukeln sich auf

Zwischen Stress und Wandel: Was die vielen Krisen mit uns machen

Die vielen Krisen unserer Zeit schaukeln sich wechselseitig auf. Immer öfter leidet die psychische Gesundheit darunter.
© iStockphoto
Nina Werlberger

Von Nina Werlberger

Die Welt ist im ständigen Krisenmodus: Klima, Wirtschaft, Ungleichheit, politische Instabilität – und alle diese Phänomene verstärken sich gegenseitig. Psychologie-Professor Severin Hornung von der Uni Innsbruck erklärt, wie diese Polykrise unsere mentale Gesundheit beeinflusst, warum sie uns in Unsicherheit stürzt und wie wir dennoch Hoffnung schöpfen können.

