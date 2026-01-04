- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Reform des Bodenfonds
Maßnahmen sollen Wohnbau forcieren: Was das Land heuer plant
Neue Maßnahmen sollen den Wohnungsbau forcieren.
© Rita Falk
Von Marco Witting
Landeshauptmann Mattle will eine Reform des Bodenfonds und ein Antispekulationspaket bei der Wohnbauförderung.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten