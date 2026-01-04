Reform des Bodenfonds

Maßnahmen sollen Wohnbau forcieren: Was das Land heuer plant

Neue Maßnahmen sollen den Wohnungsbau forcieren.
© Rita Falk
Marco Witting

Von Marco Witting

Landeshauptmann Mattle will eine Reform des Bodenfonds und ein Antispekulationspaket bei der Wohnbauförderung.