- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Truppe mit Podestchance
Reißt die Shiffrin-Serie? Rast führt nach dem ersten Slalom-Durchgang in Kranjska Gora
Nach ihrem RTL-Sieg am Samstag glänzte Rast auch heute im ersten Slalom-Durchgang.
© GEPA pictures/ Wolfgang Grebien
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten