Raus aus dem Trott

Nach spätem Neuanfang betont Neustifter Markus Kindl: „Ich tue mir nichts mehr an“

Mit Skilehrer Alois Knoflach (l.) bespricht Markus Kindl den benötigten Schliff für die Kanten.
© Axel Springer
Susann Frank

Von Susann Frank

Mit 55 Jahren noch einmal alles auf Anfang setzen, für viele kaum vorstellbar. Für Markus Kindl aus Neustift war es der einzig richtige Schritt. Seit Oktober führt er mit dem „Kantenwerk“ ein eigenes Service-Fachgeschäft – und fand damit nicht nur beruflich, sondern auch privat sein Glück.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561