Raus aus dem Trott
Nach spätem Neuanfang betont Neustifter Markus Kindl: „Ich tue mir nichts mehr an“
Mit Skilehrer Alois Knoflach (l.) bespricht Markus Kindl den benötigten Schliff für die Kanten.
Mit 55 Jahren noch einmal alles auf Anfang setzen, für viele kaum vorstellbar. Für Markus Kindl aus Neustift war es der einzig richtige Schritt. Seit Oktober führt er mit dem „Kantenwerk“ ein eigenes Service-Fachgeschäft – und fand damit nicht nur beruflich, sondern auch privat sein Glück.