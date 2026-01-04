Kam über Pistenrand hinaus
Junger Skifahrer stirbt bei 20-Meter-Absturz in Zillertaler Skigebiet
Die alarmierte Besatzung des Notarzt-Hubschraubers konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.
© ZOOM.TIROL
Im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach ist am Samstag ein junger Skifahrer tödlich verunglückt. Der 22-jährige Deutsche geriet gegen 14 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache neben einer schwarzen Piste über einen Abhang hinaus. Dort stürzte er über steiles Gelände rund 20 Meter ab und blieb in einem Waldstück liegen.
Der Notarzt konnte trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aktuell gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. (TT.com)