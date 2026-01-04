Junger Skifahrer stirbt bei 20-Meter-Absturz in Zillertaler Skigebiet

Im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach ist am Samstag ein junger Skifahrer tödlich verunglückt. Der 22-jährige Deutsche geriet gegen 14 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache neben einer schwarzen Piste über einen Abhang hinaus. Dort stürzte er über steiles Gelände rund 20 Meter ab und blieb in einem Waldstück liegen.