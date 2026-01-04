Schwerer Unfall am Arlberg: Auto erfasste Personen am Straßenrand

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich in St. Christoph am Arlberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Autolenker war zu Mitternacht von St. Anton kommend auf der Arlbergstraße unterwegs, als er am Ende der Findelkind-Galerie auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geriet.

Der junge Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen das Auto eines 30-Jährigen, das ordnungsgemäß am Rand der Gegenfahrbahn abgestellt war. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes befanden sich zwei Mitfahrer (34 und 33) unmittelbar neben dem abgestellten Fahrzeug. Der 34-Jährige wurde erfasst und zu Boden gestoßen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Auch der 30-jährige Lenker, der sich im Pkw befand, wurde verletzt.