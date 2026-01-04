Erbe des Herrscherhauses
„Ja, ich bezeichne mich als Karl von Habsburg“: Der Kaiserenkel und die Republik
Karl Habsburg ist Enkel des letzten österreichischen Kaisers Karl und Oberhaupt der rund 600 Personen umfassenden Familie. Am 11. Jänner feiert er 65. Geburtstag.
© Herbert Neubauer
Gehören die jüngst in Kanada aufgetauchten Juwelen der Familie Habsburg oder dem Staat Österreich? Karl Habsburg übt in dieser Angelegenheit scharfe Kritik an SPÖ-Chef Vizekanzler Babler. Sonst hat er mit der Republik seinen Frieden gemacht, sagt er.