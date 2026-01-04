Tiroler Langlauf-Ass Moser schloss Tour de Ski in den Top Ten der Gesamtwertung ab

Val di Fiemme – Langläufer Benjamin Moser hat sich bei der 20. Tour de Ski in den Top Ten gehalten und den ersten Saison-Höhepunkt auf Rang zehn abgeschlossen. Damit verteidigte der Tiroler am Sonntag im finalen 10,6-km-Massenstartrennen auf die Alpe Cermis seine Position erfolgreich. In der Tageswertung verlor Moser als 20. nicht ganz eineinhalb Minuten auf den norwegischen Sieger Mattis Stenshagen. Wie erwartet holte dessen Landsmann Johannes Hösflot Kläbo seinen fünften Tour-Titel.

Der Superstar fixierte damit eine neue Rekordmarke. Er konnte sich eine knappe Minute hinter Stenshagen mit Platz zwölf begnügen, Moser verlor damit nur rund eine halbe Minute auf Kläbo. Der ÖSV-Athlet lief sich bei der Tour so richtig in die Auslage, holte am Silvestertag in Toblach als Zweiter im neuen 5-km-Heatrennen mit Massenstart seinen ersten Weltcup-Podestplatz und ging im Val di Fiemme als Gesamtachter in das abschließende Wochenende. Im Klassik-Sprint am Samstag reichte es für ihn auch wegen Materialproblemen aber nur zu Rang 54.