Blieb seitlich liegen
Auto überschlug sich nach Kollision in Strass im Zillertal
Der Pkw überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.
© ZOOM.TIROL
Sonntagfrüh kam es in Strass im Zillertal zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlug. Gegen 8.15 Uhr bog ein 33-Jähriger von der Rampe der Achensee Bundesstraße auf die Tiroler Straße ein. Dabei stieß er mit einem Auto zusammen, das von einem 64-Jährigen gelenkt wurde.
Das Fahrzeug des 64-Jährigen überschlug sich dabei und blieb seitlich liegen. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der 33-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)