Auto überschlug sich nach Kollision in Strass im Zillertal

Sonntagfrüh kam es in Strass im Zillertal zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlug. Gegen 8.15 Uhr bog ein 33-Jähriger von der Rampe der Achensee Bundesstraße auf die Tiroler Straße ein. Dabei stieß er mit einem Auto zusammen, das von einem 64-Jährigen gelenkt wurde.