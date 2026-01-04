Skifahrer bei Zusammenstoß im Zillertal schwer verletzt: Beteiligte Frau gesucht

Gerlosberg – Nach einem schweren Skiunfall am Samstag im Skigebiet Zillertal Arena in Gerlosberg ist die Polizei auf der Suche nach einer beteiligten Skifahrerin. Die Frau prallte gegen 11 Uhr auf der blauen Piste Nr. 16 mit einem 32-Jährigen zusammen. Dieser erlitt dabei eine schwere Verletzung am Knie. Die Frau fuhr, ohne ihre Daten zu hinterlassen, weiter.