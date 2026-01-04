Polizei bittet um Hinweise
Skifahrer bei Zusammenstoß im Zillertal schwer verletzt: Beteiligte Frau gesucht
Gerlosberg – Nach einem schweren Skiunfall am Samstag im Skigebiet Zillertal Arena in Gerlosberg ist die Polizei auf der Suche nach einer beteiligten Skifahrerin. Die Frau prallte gegen 11 Uhr auf der blauen Piste Nr. 16 mit einem 32-Jährigen zusammen. Dieser erlitt dabei eine schwere Verletzung am Knie. Die Frau fuhr, ohne ihre Daten zu hinterlassen, weiter.
Die Unbekannte wird als ca. 30 Jahre alt und ca. 1,60 m groß beschrieben. Sie trug blaugraue Skibekleidung und sprach Englisch mit US-amerikanischem bzw. kanadischem Akzent. Hinweise zur Identität der Frau nimmt die Polizeiinspektion Ried im Zillertal (Tel. 059133/7253) entgegen. (TT.com)