Skisprung-Krimi am Bergisel! Tiroler Embacher verpasst Sieg um 0,7 Punkte

Die dritte Station der Vierschanzentournee am Innsbrucker Bergisel war nichts für schwache Nerven. Ren Nikaido gewann in einem wahren Skisprung-Krimi sein erstes Weltcup-Springen. Der Japaner triumphierte mit 0,5 Punkten Vorsprung auf Tournee-Dominator Domen Prevc (SLO) und 0,7 Punkten vor Stephan Embacher. Der Hopfgartner lag zur Halbzeit noch punktgleich mit Nikaido an der Spitze. Jan Hörl landete auf Rang vier, Daniel Tschofenig wurde Sechster.