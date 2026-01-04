Premierenerfolg für Japaner
Skisprung-Krimi am Bergisel! Tiroler Embacher verpasst Sieg um 0,7 Punkte
Embacher musste sich nach Halbzeitsführung mit dem dritten Rang begnügen.
Die dritte Station der Vierschanzentournee am Innsbrucker Bergisel war nichts für schwache Nerven. Ren Nikaido gewann in einem wahren Skisprung-Krimi sein erstes Weltcup-Springen. Der Japaner triumphierte mit 0,5 Punkten Vorsprung auf Tournee-Dominator Domen Prevc (SLO) und 0,7 Punkten vor Stephan Embacher. Der Hopfgartner lag zur Halbzeit noch punktgleich mit Nikaido an der Spitze. Jan Hörl landete auf Rang vier, Daniel Tschofenig wurde Sechster.
In der Gesamtwertung wahrte Prevc seinen klaren Vorsprung. Er liegt nun vor dem Abschlussbewerb am Dreikönigstag in Bischofshofen 41,4 Zähler vor Hörl und 41,7 vor Embacher. Nikaido ist 54,1 Punkte dahinter Vierter. Vorjahres-Gesamtsieger Tschofenig liegt auf dem achten Zwischenrang. (TT.com)