Tiroler Sieg am Bergisel? Sensationeller Embacher geht als Führender ins Finale

Die dritte Station der Vierschanzentournee am Innsbrucker Bergisel entwickelt sich zu einem wahren Skisprung-Krimi. Nach dem ersten Durchgang führt der Hopfgartner Stephan Embacher nach einem Sprung auf 130 Meter punktgleich mit dem Japaner Ren Nikaido.

Mit nur 1,1 Punkten Rückstand folgt mit Jan Hörl ein weiterer ÖSV-Adler. Der bisherige Tournee-Dominator Domen Prevc geht mit 2,5 Punkten Rückstand als Vierter in die Entscheidung.