Gegen Zaun gedrückt
Landwirt im Zillertal von Stier attackiert und schwer verletzt
Strass – Ein Landwirt ist am Sonntag in Strass im Zillertal von einem Stier attackiert worden, berichtet die Polizei. Der Mann führte das Tier demnach kurz vor Mittag in seinen Stall und wurde plötzlich von ihm angegriffen und gegen einen Stallzaun gedrückt.
Dem Bauern gelang es, sich zu befreien und in Sicherheit zu bringen. Er schlug bei Angehörigen Alarm, die einen Notruf absetzten. Der Landwirt erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Schwaz. (TT.com)