Duo schleppte Tresor über Skipiste: Festnahme nach Einbruch in Fieberbrunn
Fieberbrunn – Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass zwei mutmaßliche Einbrecher kurz nach der Tat dingfest gemacht werden konnten. Die beiden Männer wurden in der Nacht auf Sonntag in Fieberbrunn dabei beobachtet, wie sie einen Tresor in ein Auto luden. Diesen hatten sie gegen 3.30 Uhr aus einem Lokal gestohlen, in das sie eingebrochen waren. Das Duo schleppte die Beute über eine angrenzende Skipiste zum Fluchtfahrzeug, verlud den Tresor und fuhr davon.
Die Zeugen setzten einen Notruf ab, worauf sofort eine Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet wurde. Das Auto konnte schließlich von Beamten der Polizeiinspektion Saalfelden angehalten werden. Ein 47-jähriger und ein 50-jähriger Verdächtiger wurden festgenommen. Die Männer stehen zudem unter dem Verdacht, vor dem Einbruch in Fieberbrunn ihr Einbruchswerkzeug im Raum Kitzbühel oder im Pinzgau gestohlen zu haben. Etwaige Geschädigte werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Fieberbrunn (Tel. 059133/7202) zu melden. (TT.com)