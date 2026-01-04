Duo schleppte Tresor über Skipiste: Festnahme nach Einbruch in Fieberbrunn

Fieberbrunn – Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass zwei mutmaßliche Einbrecher kurz nach der Tat dingfest gemacht werden konnten. Die beiden Männer wurden in der Nacht auf Sonntag in Fieberbrunn dabei beobachtet, wie sie einen Tresor in ein Auto luden. Diesen hatten sie gegen 3.30 Uhr aus einem Lokal gestohlen, in das sie eingebrochen waren. Das Duo schleppte die Beute über eine angrenzende Skipiste zum Fluchtfahrzeug, verlud den Tresor und fuhr davon.