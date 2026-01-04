17-Jähriger lag bewusstlos und schwer verletzt auf Skipiste in Söll

Söll – Ein junger Skifahrer ist am Sonntag im Skigebiet SkiWelt Wilder Kaiser offenbar schwer gestürzt: Andere Skifahrer fanden den 17-Jährigen gegen 13.10 Uhr bewusstlos und mit schweren Verletzungen auf der roten Piste Nr. 45 und setzten einen Notruf ab. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Personen, die Auskunft zu dem Unfall geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Söll (Tel. 059133/7218) zu melden. (TT.com)