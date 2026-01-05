54-Jähriger lag bewusstlos und schwer verletzt auf Skipiste in Söll

Söll – Ein Skifahrer ist am Sonntag im Skigebiet SkiWelt Wilder Kaiser offenbar schwer gestürzt: Andere Skifahrer fanden den 54-Jährigen gegen 13.10 Uhr bewusstlos und mit schweren Verletzungen auf der roten Piste Nr. 45 und setzten einen Notruf ab. In einer ersten Meldung sprach die Polizei von einem 17-jährigen Skifahrer, Montagvormittag wurden die Angaben korrigiert.