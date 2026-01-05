Hinweise erbeten
54-Jähriger lag bewusstlos und schwer verletzt auf Skipiste in Söll
Söll – Ein Skifahrer ist am Sonntag im Skigebiet SkiWelt Wilder Kaiser offenbar schwer gestürzt: Andere Skifahrer fanden den 54-Jährigen gegen 13.10 Uhr bewusstlos und mit schweren Verletzungen auf der roten Piste Nr. 45 und setzten einen Notruf ab. In einer ersten Meldung sprach die Polizei von einem 17-jährigen Skifahrer, Montagvormittag wurden die Angaben korrigiert.
Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Personen, die Auskunft zu dem Unfall geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Söll (Tel. 059133/7218) zu melden. (TT.com)