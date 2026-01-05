Viel zu wenig Niederschlag
Tiroler Gemeinden saßen auf dem Trockenen: „Wasserversorgung ist nicht von Gott gegeben“
Dominik Hiltpolt, Bürgermeister von Reith bei Seefeld, musste Ende November (im Bild) und Ende Dezember für alternative Wasserversorgung in seiner Gemeinde sorgen.
© Perktold
Der Dezember war in Tirol viel zu trocken. Weil der Niederschlag ausblieb, wurde etwa in Reith bei Seefeld das Wasser knapp. In Scheffau am Wilden Kaiser war man im vergangenen Sommer in einer ähnlichen Situation. Die Gemeinden rüsten sich jetzt für weitere Trockenperioden.