Spannende Publikation
Motorräder, Revolver und prügelnde Frauen: Neues Fotobuch als Zeitreise durch Absam
Heute undenkbar: Bei den „Salzbergrennen“ donnerten einst waghalsige Motorradfahrer – darunter auch die Pionierin Emmy Grassmayr – durchs Halltal. Das Ziel befand sich beim Herrenhaus (Aufnahme von 1928).
© Archiv Gemeindemuseum Absam
„Absam Fotobuch Nr. 2“ nennt sich eine neue Publikation des umtriebigen Gemeindemuseums Absam: Historische Bilder, kombiniert mit alten Zeitungsartikeln und Inseraten, entführen mitten hinein in die Lokalgeschichte – zu düsteren, aber auch kuriosen und vergnüglichen Begebenheiten.