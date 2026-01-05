Spannende Publikation

Motorräder, Revolver und prügelnde Frauen: Neues Fotobuch als Zeitreise durch Absam

Heute undenkbar: Bei den „Salzbergrennen“ donnerten einst waghalsige Motorradfahrer – darunter auch die Pionierin Emmy Grassmayr – durchs Halltal. Das Ziel befand sich beim Herrenhaus (Aufnahme von 1928).
© Archiv Gemeindemuseum Absam
Michael Domanig

Von Michael Domanig

„Absam Fotobuch Nr. 2“ nennt sich eine neue Publikation des umtriebigen Gemeindemuseums Absam: Historische Bilder, kombiniert mit alten Zeitungsartikeln und Inseraten, entführen mitten hinein in die Lokalgeschichte – zu düsteren, aber auch kuriosen und vergnüglichen Begebenheiten.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561